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Anaokulunda jimnastik dersi zorunlu olacak

Anaokulunda jimnastik dersi zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni bir protokole imza attı. Buna göre, anaokullarında jimnastik zorunlu ders olacak.

Yelda GÖKDAĞ

Spor Bakanlığı’nın eğitim programlarını tamamlayan öğretmenler, sertifikasını alarak öğrencilerine jimnastik eğitimi verebilecek. TBMM’de milletvekillerine sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, şöyle konuştu: “Anaokullarında jimnastiğin yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir proje başlattık. Jimnastik Federasyonu bir program oluşturdu. Burada antrenör kullanmayacağız çünkü temel eğitimde jimnastik antrenörü gerekmiyor. Takla, sürünme, tırmanma gibi basit, çocukların motorik özelliklerini geliştirecek hareketler yaptıracak bir sistem kurduk. Çocukların yeteneğini anaokulunda görebileceğiz. Devamında okullardaki kulüplerde spora devam edebilecekler.” 


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