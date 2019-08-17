ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Ales 2 sınavı ne zaman, hangi tarihte?

ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM Ales 2 sınavı hangi tarihte? soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Ales) sınavı ile ilgili detaylar ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden yayınlanmıştı. Akademisyen olmak isteyen, ya da yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların girdiği sınav süresi 150 dakika (2.5 saat)’dir. İşte ALES/2 sınavı tarihi

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ales 2 sınavı ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre 22 Eylül 2019’da yapılacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.