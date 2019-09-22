ALES soruları cevapları ne zaman açıklanır? 22 Eylül 2019 ALES sınav soruları nasıldı?

ALES soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. ALES soruları cevapları ne zaman açıklanır? 22 Eylül’de 81 il merkezi ile Lefkoşa’da ALES/2 sınavı yapılıyor. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olarak belirlendi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçların açıklanmadan önce de sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar.

ALES SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 5 Mayıs tarihinde yapılan 2019-ALES/1 soruları ve cevapları 7 Mayıs tarihinde erişime açılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır