ALES soruları cevapları ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2019 ALES sınavı soruları nasıldı?

ALES soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. ALES sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına adaylar yoğun ilgi gösteriyorlar. 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/3 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadılar. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden ALES soruları ve cevapları ile ilgili güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

ALES SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 5 Mayıs tarihinde yapılan 2019-ALES/1 soruları ve cevapları 7 Mayıs tarihinde erişime açılmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır