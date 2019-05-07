ALES soruları cevapları açıklandı! 2019 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES soruları cevapları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. ALES sonuçlarının açıklanma tarihi merak edilen konuların arasında yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ALES’in bu yılki ilk sınavı geçtiğimiz günlerde yapılan. Sınava giren vatandaşlar toplamda 100 soru cevaplandırdı. Sınava ait soru cevaplar henüz yayınlanmazken, gözler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. ALES sonuçlarının açıklanma tarihini ve daha fazlasını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz…

ALES SORULARI-CEVAPLARI AÇIKLANDI

05 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u erişime açıld

2019 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihleri şu şekilde;

ALES/1

Sınav tarihi: 05.05.2019

Başvuru tarihleri: 05.03.2019 - 13.03.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 30.05.2019

ALES/2

Sınav tarihi: 22.09.2019

Başvuru tarihleri: 09.07.2019 - 17.07.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 17.10.2019

ALES/3

Sınav tarihi: 17.11.2019

Başvuru tarihleri: 17.09.2019 - 25.09.2019

Sonuç açıklanma tarihi: 12.12.2019

ALES SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Adayların en çok araştırdığı konuların başında ALES soruları ve cevapları geliyor. ÖSYM, 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soru ve cevap anahtarlarını henüz yayımlanmadı.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

ALES'TE HANGİ KONULAR SORULUR?

Sınavlarda adaylara sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretleyeceklerdir. Sınavda uygulanacak testin sözel bölümünde 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır; sayısal bölümünde ise 50’şer sorudan oluşan bir test yer alacaktır. Bütün adaylar, iki testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 100 soru cevaplandırmış olacaklardır.

Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar isterlerse bütün testleri cevaplandırabileceklerdir. Sayısal test adayların temel matematiksel işlemler matematiksel ilişkilerden yararlanma, tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecek. Adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerileri ölçülecek.

Sözel testlerde sözcükte, cümlede ve parçada anlam, cümle ve metni tamamlama, kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altında yer alan sorulardan oluşacak. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.