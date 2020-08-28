Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3307
  • 8,733
  • 464.96
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. ÖSYM ALES sonucu için tarih verdi!
28 Ağustos 2020 Cuma 17:42 | Son Güncelleme:

ÖSYM ALES sonucu için tarih verdi!

ÖSYM ALES sonucu için tarih verdi!

16 Ağustos 2020 tarihinde yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen ALES sonuçları heyecanla bekleniyor.

ALES sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.  ALES, 16 Ağustos'ta yüzbinlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de
Darbeci Hafter'den petrol blokajı... Libya'nın zararı 9 milyar doları aştı!
Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
Mardin'de hareketli dakikalar: Polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
Güney Kore'de 'maske tak' uyarısına sinirlenen kişi yolculara terlikle saldırdı

Güney Kore'de 'maske tak' uyarısına sinirlenen kişi yolculara terlikle saldırdı

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık n

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yor

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yorumları