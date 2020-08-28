ALES'e kimler başvurabilir?

Yurt dışına bursiyer öğrenci göndermek ya da akademik kariyer yapmak isteyen kişiler Pazar günü düzenlenen sınava katıldı.

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL?

ÖSYM'nin hazırladığı ALES 2020 kılavuzuna göre, ALES sınavından alınan sonuçlar beş yıl boyunca kullanılabilecek.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.