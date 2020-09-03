ALES sonuçları kaç yıl geçerli? ALES geçerlilik süresi ne kadar?

Merakla beklenen ALES sonuçları açıklandı. Sonuçların 7 Eylül tarihinde açıklanması beklenirken ÖSYM Başkanı Halis Karataş sosyal medya hesabı üzerinden, adayları bilgilendirmişti. Yüksek lisans ve doktora gibi programlara başvuruda bulunacak olan adaylar, ALES geçerlilik süresi puanlarını kullanabilecekler.

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ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES ile ilgili YÖK tarafından yapılan açıklamada, ALES puanının 5 yıl boyunca geçerlilik süresi olmasına karar verilmişti. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde yani 5 yıl boyunca kullanılabiliyor.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ilkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılır.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

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