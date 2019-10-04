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  3. ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM Ales sonuçları sorgulama ekranı sizlerle

Ales sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafındna yapılan son dakika açıklaması ile Ales 2 sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor. ÖSYM Ales sonuçları sorgulama sayfası haberimizde sizlerle..

ALES sonuçları açıklandı.Öğrenciler tarafından merakla beklenen Ales sonuçları açıklandı Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulanbiliyor. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) ise17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak..

ALES SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde sona erecej.

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

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