ALES sonuçları açıklandı mı? ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

ALES sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 17 Aralık tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES/3) katılan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. ALES sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde..



ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES 3 sonuçları henüz açıklanmadı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019/3) sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2020 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2020 sınav takvimine göre ALES/1 sınavı 3 Mayıs tarihinde yapılacak. Başvurular ise 13 - 23 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca;

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.