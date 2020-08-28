ALES sonuçları 2020! ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, güncel ÖSYM takvimi takip ediyor. 16 Ağustos’ta binlerce adayın katılım sağladığı sınavda salgına yönelik tedbirler alındı. ALES sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen tarihte duyurulacak. ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacak.

2020-ALES/1'ten alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar( SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.