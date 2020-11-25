ALES sınav yerleri bugün açıklanır mı? ALES giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

ALES sınav yerleri adayların son durum araştırması yaptığı konular üzerinde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ALES 2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Lisan eğitimini tamamlamış kişilerin girebildiği sınava, yurt dışına öğrenci göndermek, yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylar için düzenleniyor. Peki, ALES giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Giriş belgelerinin sınava bir hafta kala yayınlanması tahmin ediliyor.

ALES 2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda sınav tarihi 6 Aralık 2020 Pazar günü olduğu görülüyor.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.