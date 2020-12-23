ALES sınavının ne zaman düzenleneceği gündemde yer alan başlıklardan oldu. Akademik kariyer yapacak olan kişiler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak. Geçen haftalarda ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 6 Aralık'ta yapılması planlanan sınavın ertelendiğini açıklamıştı. ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavını ne zamana erteledi?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES ne zaman yapılacak sorusuna yanıt henüz gelmedi. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Bir lisans programında eğitim gören ya da mezun olmuş herkes ALES’e girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. Özellikle tezli yüksek lisans başvuruları için ALES en önemli kriterlerden bir tanesidir.

ALES’e girme sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Adaylar dilediği sürece sınava başvuru yapabilirler. Sınav sonucunda bir yere başvuru yapılmışsa adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanına bakılır