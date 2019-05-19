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ALES sonuçları heyecanla bekleniyor

ALES sonuçları heyecanla bekleniyor

Lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanların başvurabildiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı kısaca ALES, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan ALES için gözler sonuçlara çevrildi. 

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES için net tarih açıkladı. 2018- 2019 takvimine göre, toplamda 100 sorudan ALES’in sonuçları 30 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. 

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