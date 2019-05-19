ALES sonuçları heyecanla bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlardan biri olan ALES için gözler sonuçlara çevrildi.

ALES NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES için net tarih açıkladı. 2018- 2019 takvimine göre, toplamda 100 sorudan ALES’in sonuçları 30 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.