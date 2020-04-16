ALES geçerlilik süresi ne kadar? ALES 2020 ne zaman yapılacak?

ALES geçerlilik süresi ne kadar? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında güncellenen ÖSYM takvimi ALES’e girecek olan adaylar arasında merak konusu oldu. Erteleme kararından sonra, 13-23 Mart tarihleri arasında ilk başvuruların yapıldığı ALES için bir de geç başvuru tarihi belirlendi. ALES 2020 ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı haberimizde…

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

ALES ile ilgili YÖK tarafından yapılan açıklamada, ALES puanının 5 yıl boyunca geçerlilik süresi olmasına karar verilmişti. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde yani 5 yıl boyunca kullanılabiliyor.

ALES 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminde değişikliğe gitti. Yeni sınav takvimine göre ALES sınav tarihi 16 Ağustos 2020 olarak belirlendi. ALES geç başvuru tarihi ise 1 Temmuz olarak duyuruldu.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların sınav giriş yerleri açıklanacak. Sınav giriş yeri belgeleri genellikle sınavdan bir hafta önce belli oluyor ve ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden bildiriliyor.