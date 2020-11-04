ALES geç başvurusu son gün ne zaman? ÖSYM ALES 2 2020 geç başvuru günü ve sınav tarihi!

1-12 Ekim tarihleri arasında sınav başvurusuna kaçıran adaylar, ALES geç başvurusunu yaparak sınava katılım sağlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi web sitesinde ALES geç başvurusu son günü açıklandı. Toplamda 150 dakika sürecek olan sınavın geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

ALES geç başvuruları 4 Kasım 2020 (bugün) tarihinde alınacak. Adaylar başvurularını bugün saat 23:59'a kadar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilirler.

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ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 195 TL olarak belirlendi. Başvuru sonrasında sistemde belirlenen zaman diliminde ödemenin tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde başvuru işlemi otomatik olarak iptal edilecek.

ALES 2 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.