ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru tarihleri sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ALES bahar dönemi sınav tarihleri ertelenmişti. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan sınavda adaylara mantıksal akıl yürütme soruları da sorulacak. ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM resmi internet sitesinden ALES geç başvuruları hakkında detaylı bilgiyi yayınladı. Sınav hakkında merak edilenler haberimizde.



ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav geç başvuru tarihi 01.04.2020 olarak belirlendi. Sınav başvuruları henüz başlamadı. Adaylar bu süre içinde başvurularını yapabilir.

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Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan ALES başvuru ücretlerinden bir değişiklik yaşanmadı. Geç başvuru ücretleri de 130 TL olarak belirlendi.

ALES KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.