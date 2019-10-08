ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödenir? ALES geç başvuru işlemleri başlıyor!

ALES geç başvuru işlemleri başlıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların bugün başvuru ücretini yatırıp başvruularını tamamlamaları gerekiyor. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Akademik kariyer için yükseklisans yapmayı planlayanların katılacağı ALES sınavına az br zaman kaldı. ÖSYM ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödenir? sorusuna cevap aranıyor. İşte yanıtı..



ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

17-25 Eylül tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından geç başvuru tarihi bekleniyor. ALES geç başvuruları 8 Ekim 2019 tarihinde olacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 geç başvuru ücreti 180 Türk Lirası olarak alınacak. Adaylar başvurularını tamamlayıp geç başvuru ücretini yatırmadıkları takdirde başvuruları kabul edilemeyecek.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), ÖSYM tarafından düzenlenen ve çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılacak başvurularda adayların yeterliliğini belirlemede kullanılan bir sınav türüdür. Bu kapsamda ALES puanı;

– Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

– Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

– Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

– Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programları kapsamında kullanılmaktadır.

ALES, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yılda iki kez yapılmaktadır.

7 Eylül 2018 tarihinde yapılan bir düzenleme ile, ALES’in test ve soru sayıları azaltıldı, süresi kısaltıldı ve geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.