ALES geç başvuru dönemi bugün bitiyor! ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES geç başvuru dönemi bugün itibari ile sona eriyor. ALES/2 için geç başvuru günleri başvuru kılavuzunda yayınlandı. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayan olan başvurular 23.59'a kadar sürecek. Başvurular bugün ÖSYM 'https://ais.osym.gov.tr/' aracılığı ile yapılacak.Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yani ALES ilki 5 Mayıs’ta yapılmıştı. ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? diye merak edienler için yanıtı haberimizde..

ALES 2019 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2019- ALES/2 geç başvurusu 31 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

ALES SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES NEDİR?



ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.