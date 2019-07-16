ALES başvuruları yarın bitiyor! ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak?

9 Temmuz tarihinde başlayan ALES başvuruları yarın bitiyor. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,başvurular 17 Temmuz 23.59'a kadar yapılabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ise 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuru yapmayanların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapması gerekiyor. ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

ALES 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları için geri sayım başladı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurular, 9-17 Temmuz'da alınacak. Başvurular, 17 Temmuz 23.59'a kadar yapılabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz. Geç başvuru günü de 31 Temmuz. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece ALES/1 (İlkbahar) Sınavı) yapılacaktır.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi.

ALES SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, bu sınavı sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.