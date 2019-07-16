Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,4321
  • 257.776
  • 98350.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. ALES başvuruları yarın bitiyor! ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES başvuruları yarın bitiyor! ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES başvuruları yarın bitiyor! ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak"

ALES başvuruları yarın itibari ile sona eriyor. 2019 ALES başvuruları hakkında merak edilenler. 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları 9 Temmuz tarihinde başlamıştı. Sınav başvuru ücreti de 120 TL olarak belirlendi. Sınava girecek olanların başvuru ve ücret ödeme tarihini kaçırmaması gerekiyor. ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

 

9 Temmuz tarihinde başlayan ALES başvuruları yarın bitiyor. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre,başvurular 17 Temmuz 23.59'a kadar yapılabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ise 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuru yapmayanların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapması gerekiyor. ALES 2019 sınavı ne zaman yapılacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

ALES 2019 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) başvuruları için geri sayım başladı.ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/2 sınavına başvurular, 9-17 Temmuz'da alınacak. Başvurular, 17 Temmuz 23.59'a kadar yapılabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ücret ödeme için son gün ise 18 Temmuz. Geç başvuru günü de 31 Temmuz. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece ALES/1 (İlkbahar) Sınavı) yapılacaktır.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi. 

ALES SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES 2 sınavı, 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, bu sınavı sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ajda Pekkan akımdan geri kalmadı!
Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya
Ece Seçkin 'düğün tarihi' sorusuna yanıt verdi!
Şeyma Subaşı ve Guido Senia'nın keyfi yerinde! Beraber şarkı söylediler
'Ketojenik' zayıflıyor
<p>Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan´ın Baykonur Uzay Üssü´nden başarılı bir şekilde kalkış g

Rusya İle Almanya Bilimsel Araştırmalar İçin Uzaya Uydu Gönderdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?