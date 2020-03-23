ALES başvuru ücreti 2020 ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM ALES başvuru ekranı

ÖSYM ALES başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin ertelediği sınavlar arasında ALES de yer aldı. 3 Mayıs'ta yapılması planlanan ALES 10 Mayıs'a ertelendi. Ancak ALES başvuru tarihleri değişmedi. 13 Mart'ta başlayan ALES sınavı başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM'nin web adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak başvuru yapılabiliyor.

ÖSYM ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

ALES başvuruları için 130 TL'lik ödeme yapılması gerekiyor. ALES başvuru ücretinin ödendiği bankalar listesi şu şekilde sıralanıyor:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ALES başvuruları elektronik ortamda gerçekleşiyor. Adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlıyor. Sınav ücreti, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile, başvuru süresi içinde yatırılabiliyor. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi; bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ALES SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

Sınav süresi 150 dakikadır. Ancak sınavın ilk 110 dakikasında ve son 15 dakikasında sınavdan çıkamazsınız. Ayrıca bu sınav süresi size fazla uzun gelmesin. Çünkü sorular çok basit olduğu halde oldukça zaman kaybettirici sorulardır. Dolayısı ile sınavda en çok soru cevaplayan aday kazanacaktır.

Soru sayısı ise: Sözel soru sayısı : 50 ve Sayısal soru sayısı : 50'dir. Sözel sorular sadece Türkçe dersinden ve Mantık muhakeme konularından, Sayısal testte ise sadece matematik, geometri ve mantık muhakeme sorularından oluşmaktadır.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.