ALES başvuru ücreti 2019 ne kadar? merak edilen konular arasında bulunuyor. ALES'e başvuru yapacak adaylar başvurularını 17 Temmuz 2019 tarihine kadar yapması gerekiyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yapabiliyor. ALES 2019 için başvuru yapacak olanlar ALES başvuru ücreti 2019 ne kadar? ALES ücreti yatırılan bankalar hangileri? diye merak ediyor. İşte yanıtı...

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ALES BAŞVURU ÜCRETİ 2019 NE KADAR?

ALES başvuru ücreti 120 TL olarak belirlendi.

ALES ÜCRETİ YATIRILAN BANKALAR HANGİLERİ?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ALES 2019/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yılın son ALES’i yani ALES 2019/3 başvuruları ise 17-25 Eylül tarihleri arasında alınacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, bu sınavı sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

