ALES başvuru tarihleri 2020 nedir? 2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES başvuru tarihleri 2020 nedir? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. ÖSYM tarafındanher yıl KPSS, ALES, YKS ve DGS sınavları gibi birçok sınav düzenleniyor. 2020 sınav tarihleri de duyuruldu. Akademik kariyer hedefleyen adaylar ALES başvuru tarihleri 2020 nedir? merak ediyor. 2020 ALES sınavına ilişkin bilgiler haberimizde..

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2020 başvuruları 13 Mart 2020 tarihinde başlayacak, 23 Mart 2020 tarihinde sona erecek. ALES için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020 olarak belirlendi.

ALES 2020 SINAVI NE ZAMAN?

2020-ALES/1 sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.

ALES 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020 sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES SINAV SÜRESİ VE SORU SAYISI

Sınav süresi 150 dakikadır. Ancak sınavın ilk 110 dakikasında ve son 15 dakikasında sınavdan çıkamazsınız. Ayrıca bu sınav süresi size fazla uzun gelmesin. Çünkü sorular çok basit olduğu halde oldukça zaman kaybettirici sorulardır. Dolayısı ile sınavda en çok soru cevaplayan aday kazanacaktır.

Soru sayısı ise: Sözel soru sayısı : 50 ve Sayısal soru sayısı : 50'dir. Sözel sorular sadece Türkçe dersinden ve Mantık muhakeme konularından, Sayısal testte ise sadece matematik, geometri ve mantık muhakeme sorularından oluşmaktadır.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.