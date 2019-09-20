ALES başvuru ne zaman son? 2019 ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru ne zaman son? sorusu sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES için başvurular devam ediyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bildiğimiz ALES sınavına öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen kişiler katılıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyor. ALES başvuru tarihleri ve başvuru ücreti haberimizde..

ALES BAŞVURU NE ZAMAN SON?

ALES başvuruları, 25 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

ALES SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Mart 2019

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Temmuz 2019

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 08 Ekim 2019

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.