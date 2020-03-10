ALES 2020 başvuruları ne zaman? ALES açılımı nedir, kaç yıl geçerli?

ALES açılımı nedir, kaç yıl geçerli? sorusu gündemde merak edilen konulat arasında yer alıyor. ALES'e katılmak isteyen adaylar başvurular ile ilgili arama yapmaya başladı. 5 sene boyunca geçerli olan ALES puanı öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılıyor...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2020 başvuruları, 13 Mart - 23 Mart 2020 tarihleri arasında kabul edilecek. ALES için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020 olarak belirlendi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2020-ALES/1 sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. ALES 2020 sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES AÇILIMI NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.