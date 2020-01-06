ALES 2020 başvuruları ne zaman? 2020 ALES sınavı ne zaman?

ALES 2020 başvuruları ne zaman? merak ediliyor. ALES puanı yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor. 2020'de ALES sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ALES 2020 başvuru ve sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ÖSYM takvimi kapsamında yer aldı. ALES 2020 başvuruları tarihleri haberimizde..

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2020 başvuruları 13 Mart 2020 tarihinde başlayacak, 23 Mart 2020 tarihinde sona erecek. ALES için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020 olarak belirlendi.

ALES 2020 SINAVI NE ZAMAN?

2020-ALES/1 sınavı 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.

ALES 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020 sonuçları 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.