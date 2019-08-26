ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav yerleri belli oldu mu?

ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? sorusu sınava girmek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. ALES/2 sınavı ÖSYM tarafından 81 il merkezi ile Lefkoşa'da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) düzenlenecek. ALES/2 sınavı için belirlenen başvuru tarihi 09-17 Temmuz tarihlerinde alınmıştı. ALES'e katılabilmek için başvuru yapan adaylar sınava nerede gireceklerini de merak ediyor. Peki ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ALES 2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES 2 sınavı ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre 22 Eylül 2019’da yapılacak.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2019 ALES/2 sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde yayınlanması bekleniyor.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

ALES'E KİMLER KATILABİLİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.