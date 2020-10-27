ALES 2 geç başvuru ne zaman yapılacak? ALES sınavı geç başvuru tarihi ve ücreti 2020

1-12 Ekim tarihleri arasında alınan ALES başvuru süresini kaçıran adaylar geç başvuru yapacaklar. ALES geç başvuru tarihi ve ücreti ÖSYM tarafından duyurulmuştu. 150 dakika sürecek olan sınav ise 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ALES 2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES geç başvuruları 4 Kasım 2020 tarihinde alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabilirler.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 195 TL olarak belirlendi. Başvuru sonrasında sistemde belirlenen zaman diliminde ödemenin tamamlanması gerekiyor. Aksi takdirde başvuru işlemi otomatik olarak iptal edilecek.