Alan tercihi sonuçları açıklandı mı? E-okul alan seçimi sonuçları sorgulama ekranı

Alan seçimi sonuçları ile ilgili gelişmeler öğrenciler ve velileri tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıflarda yapılıyor. Bu yıl alan seçimi işlemleri 26 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında yapıldı. Peki, Alan tercihi sonuçları açıklandı mı?

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SONUÇLAR NE ZAMANA AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.