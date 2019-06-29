Adrese dayalı lise yerleştirme nasıl olacak? MEB adrese dayalı okul sorgulama

Adrese dayalı lise yerleştirme nasıl olacak? LGS adrese dayalı yerleştirme kriterleri 2019 yoğun olarak arama motorunda araştırılıyor. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. 25 Haziran tarihinde ise LGS sonuçları açıklanmıştı. 2019 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise kayıtları için adrese dayalı yerleştirme kriterleri merak ediliyor. Siz de Adrese dayalı lise yerleştirme nasıl olacak? diye soruyorsanız MEB adrese dayalı okul sorgulama 2019 için haberimizi okuyabilirsiniz..

LGS ADRESE DAYALI KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni sistem ile birlikte liseye geçiş sistemi değiştirildi. Yeni sistem ile adrese göre liselere kayıt yapılabilecek. Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak. Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girdikleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. TEOG sınavının kaldırılmasının ardından 2018 yılında ilk defa uygulanan LGS ile birlikte ayrıca öğrenciler adrese dayalı kayıt sistemi ile tercihler de yapabilecek.