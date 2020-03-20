Adaylık Kaldırma Sınavı nedir? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman?

Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? sorusu arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. Birçok adayın merakla beklediği sınav tarihi hakkında Ziya Selçuk açıklama yaptı. Adaylık Kaldırma Sınavı nedir? 13-23 Mart tarihleri arasında başvuruları yapılan sınav için heyecanla bekleyiş devam ediyor. Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.

25 Nidan'da yapılacak olan Adaylık Kaldırma Sınavı, Koronavirüs salgını sebebiyle 5 Temmuz 2020'ye ertelendi.

BAKAN ZİYA SELÇUK’UN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik." diye konuştu.