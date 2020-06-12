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  3. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayında! AKS sınavı başvuruları ne zaman?
12 Haziran 2020 Cuma 17:53 | Son Güncelleme:

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayında! AKS sınavı başvuruları ne zaman?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayında! AKS sınavı başvuruları ne zaman"

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda AKS giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenler, sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacakları bilgisi yer aldı. AKS kılavuzuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz...

AKS sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kılavuzu yayımlandı. AKS sınavı için geri sayım sürüyor. Kılavuzda AKS sınavınna ilişkin koşullara yer veriliyor. Sınav (AKS) 26 Temmuz 2020 Pazar Günü Saat: 14.00’te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda gerçekleşecek. Sınav 120 dakika sürecek. Detaylar haberimizde...

AKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AKS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenler, sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınab ücreti yatırma işlemleri 11 Haziran ile 23 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav il tercihi de 11 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

AKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL' yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23 Haziran 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekiyor.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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