Açıköğretim sınav tarihleri: 2019 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Öğrenciler dikkat

Açıköğretim sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler girecekleri sınavların tarihlerini sorguluyor. AÖF'ün internet sitesinde akademik takvim yayınlandı. Peki 2019 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? Açıköğretim sınavlarına ilişkin bilgiler haberimizde..

2019 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanması bekleniyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÇIKÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 14-15 Aralık 2019 tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan AÖF sınavlarında sabah oturumları 09.30'da başlayacak. Öğleden sonra olan oturumlar ise 14.00'te başlayacak.

AÖF sınavlarının yapıldığı cumartesi ve pazar günleri AÖF büroları 08.00 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecektir.

AÖF sınavlarına katılacak adayların fotoğraflı sınav giriş belgeleri ve kimlik kartları yanında olması gerekiyor.

AÖF'DEN KAÇ YILDA MEZUN OLMAK GEREKİR?

Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Azami süreler ise öğrencinin kayıt yaptırdığı dönemden başlamak üzere önlisans programları için 8 yarıyıl, lisans programları için 14 yarıyıldır. Öğrenci, azami süreler boyunca öğrencilik haklarından yararlanır. Öğrenci, kayıt yenilemediği dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.