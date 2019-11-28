Açıköğretim lise sınav tarihleri 2019 haberimizde.. AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL iş takvimi

Açıköğretim lise sınav tarihleri 2019 öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre sınav tarihleri belli oldu. Liseyi açıktan bitirmek isteyenlerin bakanlık tarafından yılda 3 dönem düzenlenen AÖL sınavlarına girmesi gerekiyor. AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşuyor ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. AÖL sınavları ne zaman? Açıköğretim lise sınav tarihleri 2019 haberimizde..

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAV TARİHLERİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL SINAV TAKVİMİ