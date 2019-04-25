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Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim ara sınav sonuçları açıklandı

AÜ Açıköğretim bahar dönemi ara sınav sonuçları belli oldu.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı bahar ara dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla ya da "Anadolu Mobil" uygulamasından öğrenebilecek.

(AA)

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