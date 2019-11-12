Açık öğretim lise sınav tarihleri: 2019 AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte MEB sınav takvimi

Açık öğretim lise sınav tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Açıktan lise okuyan öğrenciler sınav hazırlıklarına başlamak için sınav tarihlerini bilmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre sınav tarihleri belli oldu. 2019 AÖL sınav tarihleri ne zaman? diye merak edenler için açık öğretim lise sınav tarihleri haberimizde..

AÇIK ÖĞRETİM LİSE SINAV TARİHLERİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

DERS KİTAPLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavları için halk eğitimi merkezlerince talep edilen ders kitapları dağıtım merkezlerine gönderilmiştir.

Muayene Kabul işlemleri; e-yaygın sistemi Kurum İşlemleri, Kitap İşlemleri, Kitap Teslimat İşlemleri modülü üzerinden irsaliyelerdeki sayılar dikkate alınarak yapılacaktır. İhtiyaç talebinde bulunulan ancak gönderilmeyen kitaplar sisteme ‘0’ olarak girilecektir. Kitap muayene kabul işlemlerinin 15.10.2019 – 25.10.2018 tarihleri mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Öğrencilere kitap teslimi, e-yaygın sistemi; Kurum işlemleri, Kitap işlemleri, Öğrenci Kitap Teslimi modülü üzerinden T.C. numarası ve doğum tarihi sorgulanarak yapılacaktır.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL SINAV TAKVİMİ