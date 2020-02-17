Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0458
  • 6,5566
  • 306.958
  • 120967
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. Açık lise sınavları ne zaman? 2020 AÖL sınav tarihleri haberimizde

Açık lise sınavları ne zaman? 2020 AÖL sınav tarihleri haberimizde

Açık lise sınavları ne zaman" 2020 AÖL sınav tarihleri haberimizde

Açık lise sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AÖL 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Kayıt yenileme işlemlerini yapanlar, AÖL sınavlarına ne zaman gireceklerini merak ediyor. İşte 2020 AÖL sınav tarihleri..

AÖL 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Kaydını yenileyen öğrenciler sınavların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Açık lise sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 AÖL lise sınav tarihleri haberimizde...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 EğitimÖğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınavları 21 Mart Cumartesi, 22 Mart Pazar günü gerçekleşecek. 2019-2020 EğitimÖğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Giriş Belgeleri ise 18 Mart Çarşamba günü erişime açılacak.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.


Burak'ın ilk doğum gününe gösterişli parti
Hadise'den Aslı Enver açıklaması
Sürpriz aşk patladı!
Boşanma iddialarına son noktayı koydu
Merve Özbey'den bebek açıklaması

HDP Önünde Eylem Yapan Bir Anne Daha Evladına Kavuştu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri yayınladı! İşte taklit veya tağşiş yapılan ürünler...

ABD Başkanı Trump, Daytona 500'ün açılış törenine katılarak ilk yarışın başlama emrini verdi