Açık lise sınavları ne zaman? 2020 AÖL sınav tarihleri haberimizde

AÖL 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Kaydını yenileyen öğrenciler sınavların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Açık lise sınavları ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 AÖL lise sınav tarihleri haberimizde...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 EğitimÖğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınavları 21 Mart Cumartesi, 22 Mart Pazar günü gerçekleşecek. 2019-2020 EğitimÖğretim Yılı 2. Dönem Sonu Sınav Giriş Belgeleri ise 18 Mart Çarşamba günü erişime açılacak.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

Türkiye’de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.