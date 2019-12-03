Açık lise sınav tarihleri 2019 belli oldu! Açık öğretim lise sınavları ne zaman? İşte takvim..

Açık lise sınav tarihleri açık lisede okumak zorunda kalan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimi ile 2019 açık öğretim lise sınav tarihleri belli oldu. AÖL sınav giriş yerleri de sınav tarihinden 3 gün önce öğrencilerin erişimine açılacak. AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşuyor ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Açık öğretim lise sınavları ne zaman? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 1. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açılması ise 4 Aralık’ta yapılacak.

AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecektir. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

- Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

- Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

- Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

AÖL SINAV TAKVİMİ