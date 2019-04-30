Eğitim hayatını Açık Lise'de devam ettiren milyonlarca aday sonuçların açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyordu. AÖL sınav sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Daha önce 30 Nisan Salı günü sonuçların açıklanacağı duyurusunu gerçekleştiren Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü, sonuçları erken açıklama kararı alarak bir sürpriz yaptı ve AÖL sonuçlarını 29 Nisan Pazartesi günü erişime açtı. Bunun üzerine adaylar Açık Lise sınav sonuçları 2019 2. dönem sorgula, AÖL sonuçları sorgulama ekranı nasıl kullanılır? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Açık Lise sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler..

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI 2019 2. DÖNEM SORGULA

Açık Lise sınav sonuçları 2019 2. dönem sorgulama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı, resmi sayfası üzerinden yapılabiliyor. AÖL sonuçları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına adresinden http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 ulaşabilirsiniz.

Not: Dilekçe, MEBİM "Alo 147", BİMER ve MEB Bilgi Edinme sayfaları üzerinden yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekiyor. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.

Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.

AÖL NEDİR?

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.