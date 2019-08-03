Açık lise kayıt yenileme tarihi ne zaman? 2019 ve 2020 AÖL kayıt yenileme tarihi..

Açık lise kayıt yenileme tarihi ne zaman? merak edilen konular arasında bulunuyor. 3. dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini bekleyen öğrencileri büyük bir heyecan sardı. Liseyi açıktan okumak zorunda kalanlar AÖL kayıt tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim sınav takviminde kayıtların ve ilk ders başlangıcını duyurdu. Açık lise kayıt yenileme tarihi ne zaman? diye merak edenler için 2019 ve 2020 AÖL kayıt yenileme tarihi haberimizde yer alıyor..

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN?

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilere aktif dönem açılması, derslerinin seçilebilmesi, isterse alanını değiştirebilmesi, sınav merkezini değiştirebilmesi ve sınava girebilmesi için kayıt yenileme dönemlerinde yapılan işleme kayıt yenileme işlemi denir. Öğrencilik durumu aktif ya da donuk olan öğrenciler, bu işlemi yaptırmak için bankaya yönergede belirtilen kayıt ücretini öder. Dekontu ile birlikte İrtibat Bürolarına gider kayıt yenileme işlemini yaptırır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci numarasından erişilerek yapılır.

AÖL SINAVLARININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

* Cevap kağıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.