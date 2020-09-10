Açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖL kayıt yenileme tarihleri, öğrenciler tarafından merak ediliyor. İl ve İlçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde kayıt yenileme işlemleri yapılabiliyor. Açık lise kayıt yenileme işlemleri öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler tarafından yapılabiliyor.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuruları 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılıyor.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPTIRACAK?

Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Sınav ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.

BAŞVURU NEREDE YAPILIYOR?

İl ve İlçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri

nde kayıt yenileme işlemleri yapılabiliyor.

Kayıt Yenileme işlemlerinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü;

Koronavirüs (COVID-19) hastalığından korunmak için gerekli önlemleri alacak.

Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin bir iş günü sonra kayıt yenilemelerinin sistem tarafından otomatik olarak yapılacağını, ancak bir iş günü geçtikten sonra kaydı yenilenmeyen öğrencilerin kayıt yenilemelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirecektir.