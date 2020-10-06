9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 9. sınıflar okula gidecek mi?

9. sınıfların okula başlama durumu gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni alınan kararlara göre, köy okullarında, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirlenen kurallar çerçevesinde açılıyor. Geçtiğimiz haftalarda ise okul öncesi, 1. sınıflar ve meslek liseleri yüz yüze eğitime başlamıştı. Peki, 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

9. sınıfların okula ne zaman başlayacağı henüz belli değil. 9. sınıflar ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

HANGİ SINIFLAR, NASIL AÇILIYOR?

Köy okullarında, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim belirlenen kurallar çerçevesinde açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.