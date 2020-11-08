EBA canlı ders programı yayınlandı. 9 ve 13 Kasım tarihlerinde geçerli olacak olan ders programında İlkokul, ortaokul, lise için EBA ders programı ayrı olarak açıklandı. Uzaktan eğitimin yeni adresi olan EBA öğrencilere farklı ve zengin içerikler sunarak yardımcı oluyor. Peki, EBA ders programı 9-13 Kasım nasıl? İlkokul, ortaokul, lise EBA canlı ders programı...

9-13 KASIM EBA DERS PROGRAMI NASIL?

9 13 Kasım EBA ders programı yayından Öğrenciler için farklı ve alternatif bir uzaktan eğitim veren EBA, koronavirüs salgınında hizmete sunuldu. İlkokul, ortaokul, liseler için pazartesi ve cuma günü arasında geçerli olacak olan ders programı...

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

9 ve 13 Kasım ortaokul ders programı ise şu şekilde:

LİSE DERS PROGRAMI

Lise için 9 ve 13 Kasım EBA ders programı aşağıdaki gibidir.

EBA CANLI DERS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.