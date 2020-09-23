8 mahallede EBA Destek Noktası oluşturuldu

Pandemi süreciyle birlikte geçtiğimiz eğitim öğretim yılında başlayan uzaktan eğitim, devam eden süreçte belirli sınıflarda yine EBA TV üzerinden devam edecek. Bu kapsamda eğitimde eşitliği sağlamak adına Türkiye genelinde oluşturulan 4080 EBA Destek Noktasına, İnegöl Belediyesi de 8 Mahallede oluşturduğu 8 ayrı EBA Destek Noktası ile katkı sağlıyor. Mahmudiye, Huzur, Cerrah, Alanyurt, Kurşunlu, Yeniceköy ve Mesudiye Bilgi Kültür Evleri ile Nöbetçi Kitaphane, ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılarak yeni fonksiyonlar eklendi. EBA Destek Noktası olarak oluşturulan bilgi kültür evlerinde tüm bilgisayarlara webcam yerleştirildi.

HER ŞEY ÖĞRENCİLER İÇİN



Kamera kurulumları tamamlanarak bilgisayarlar kullanıma hazır hale getirildi. Sabah 08.00 ila akşam 17.00 arasında hizmet verecek olan EBA Destek Noktalarında öğrenciler canlı derslere katılıp ders saatlerine göre dönüşümlü olarak eğitimlerini alacaklar. Ayrıca merkezlerde sosyal mesafe ve hijyen koşulları da tam anlamıyla sağlanıyor. Belediye Başkanı Alper Taban, “Evlerinden veya bulundukları ortamdan derslerini takip etmesi gereken öğrencilerimiz için böyle bir adım attık” dedi. Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise Başkan Taban’a sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ederek, “Sayın Başkanımızın da destekleriyle bugün bilgi kültür evlerimizde de EBA destek noktaları hizmete girdi. Öğrencilerimize katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.