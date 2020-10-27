7. sınıflar ne zaman açılacak? 7. sınıflar okula gidecek mi?

31 Ağustos'da okulların uzaktan eğitim ile açılmasının ardından belli sınıflar için kademeli ve seyreltilmiş yüz yüze eğitim başladı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okula gidecek olan sınıf gruplarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hakkında bilgi verdi. Peki, 7. sınıflar okula gidecek mi?

7. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

7. sınıfların okula ne zaman gideceği henüz belli değil. Açıklanan son karar kapsamında 2 Kasım'da yüz yüze eğitime geçiş yapacak olan sınıflar arasında 7. sınıflar bulunmuyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYLARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.