Memurluk sınavı KPSS soruları 7 Ekim Pazar KPSS ortaöğretim sınavı kaç dakika, kaç soru var

2018 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak sorusu memurluk hayali kuranların gündeminde. 2018 yılının son memurluk yani KPSS sınavı olan ortaöğretim KPSS sınavı 7 Ekim Pazar günü yapılacak. KPSS sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre tam 1 ay sonra yani 8 Kasım'da yapılacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bu sene çok sayıda memur alımı yapılacak. Hal böyle olunca KPSS memurluk sınavı büyük ilgi gördü. Lise mezunlarının katıldığı ve aldıkları puanlar ile açıktan ve merkezi atamalara katılan adaylar memur olamak üzere ilk adımı atacak olan adaylar ÖSYM'nin düzenlediği KPSS lise ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar gerçekleşecek. Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait cevap kâğıdını kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Adaylar, daha sonra soru kitapçığının ön kapak arkasındaki alanları dolduracaklardır. Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN

Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bu sene çok sayıda memur alımı yapılacak. Hal böyle olunca KPSS memurluk sınavı büyük ilgi gördü. Lise mezunlarının katıldığı ve aldıkları puanlar ile açıktan ve merkezi atamalara katılan adaylar memur olamak üzere ilk adımı atacak olan adaylar ÖSYM'nin düzenlediği KPSS lise ortaöğretim sınavı 7 Ekim Pazar gerçekleşecek.

Not: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

KPSS SINAVINA NELER GÖTÜRÜLMEZ, YASAKLAR NELER

Sınavların yapıldığı sınav merkezlerine giriş kapısında adayların ve sınav görevlileri, güvenlikler tarafından aranacak ve bu eşyalar bulunursa, aday kapıdan geri çevrilecek. Tamamen bu eşyalardan arınan aday, sınava girebilecek. Bu eşyalar; çanta, cep telefonu, kol ya da cep saati, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar, elektronik/mekanik cihaz. KPSS memur Adaylarının sınava yiyecek, su dışında içecek getirmeleri yasak! Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su götürebilir.

SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS'de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde, DHBT'de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.