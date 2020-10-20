5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 9. 10. 11 ve 5. 6. 7. sınıflar için okullar ne zaman açılıyor?

5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitim tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği “5. ve 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak?” sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?



5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan milyonlarca gencin merak ettiği “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunu da yanıtladı. Erdoğan: “Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Buna göre 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

"BİR SONRAKİ SAFHADA 2053 VİZYONUMUZLA MİLLETİMİZİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ"

Sağlıktan savunma sanayine kadar pek çok alanda son dönemde hızlandırdıkları projeler, verdikleri emekler, elde ettikleri neticeler sayesinde, bugün güvenle ve huzurla yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Karşımıza çıkanlar, adeta rüzgar gülü gibi her gün başka şeyler söyleyip, başka istikametlere yelken açarken biz, menzilimizi satmadık. Rotamızı bozmaya çalışanların önüne başka meşgaleler koyarak asıl yolumuzu hep açık tuttuk." dedi.

Günlük meselelerle uğraşırken, gençlere emanet edecekleri gelecek vizyonunu şekillendirmeyi de ihmal etmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, inşallah önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler, ülkeler ve milletler için böyle bir vizyonunun ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.