Sözel bölümler kaç puanla alıyor? 4 yıllık sözel bölüm taban puanları ve başarı sıralaması

4 yıllık sözel bölümler kaç puanla alıyor? merak edilen konular arasında bulunuyor. YKS 2019 sonuçlarının açıklanması ile tercihlere dair detayları araştırılıyor. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini yapabiliyor. Sözel bölümden tercih yapacak olanlar 4 yıllık sözel bölümler kaç puanla alıyor? merak ediyor. 4 yıllık sözel bölüm taban puanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor..

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER KAÇ PUANLA ALIYOR?

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Bu kılavuzla beraber tablolar halinde puan detayları da erişime açıldı. 4 yıllık sözel bölüm taban puanları ve başarı sıralamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.