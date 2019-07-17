4 yıllık sözel bölüm puanları açıklandı mı? Sözel bölüm taban puanları 2019

4 yıllık sözel bölüm puanları belli oldu mu? yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Bugün açıklanan YKS sonuçlarından sonra tercihler 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebiliyor. Sonuçları öğrenen adaylar 4 yıllık sözel bölüm puanları belli oldu mu? araştırıyor. Sözel bölüm taban puanları 2019 için haberimizi okuyabilirsiniz..

4 YILLIK SÖZEL BÖLÜM PUANLARI BELLİ OLDU MU?

4 yıllık sözel bölüm puanları henüz belli olmadı. 2019 yılı taban puanları YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından belli olacak. Ön bilgi amaçLı yayınlana kılavuz içerisinde kontenjan duyurusu yapıldı. 2018 yılı 4 yıllık sözel bölüm puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.





YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.



