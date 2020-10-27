29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl perşembe günü büyük bir coşku içinde kutlanacak. Cumhuriyet'in 97. yılını ifade eden bu anlamlı gün yaklaşırken çeşitli konular hakkında da araştırmalar da başladı. 29 Ekim'de uzaktan eğitim olacak mı? 28 Ekim yarın canlı ders var mı? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu.

29 EKİM'DE UZAKTAN EĞİTİM OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uzaktan eğitim dersi işlenmeyecek. EBA TV üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yayın yapılacak.

Bu hafta Perşembe gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı'nda okullarda yüz yüze eğitim verilmeyecek. Resmi tatil olan bayramda okullarda koronavirüs salgınını sebebiyle kutlama ve etkinlik yapılamayacak.

28 EKİM YARIN CANLI DERS VAR MI?

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü eğitim öğretim yarım gün olacak.